В России расширят гарантии сохранности долгосрочных сбережений

Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин анонсировал расширение гарантий сохранности долгосрочных сбережений по аналогии с защитой банковских вкладов. Соответствующее заявление он сделал в входе выступления на стратегической сессии по вопросу обеспечения финансового суверенитета, передает ТАСС.

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Он указал на то, что западные страны активно ограничивают российской экономике доступ к глобальным финансам, к кредитам и инвестициям.

Мишустин обратил внимание на то, что в 2022 году последствия ограничений страна сгладила за счет расширения операции в валютах дружественных государств.

Он указал на важность в поддержании «этих положительных процессов». Мишустин заявил о необходимости создать дополнительные источники для финансирования экономики, сформировать пул так называемых длинных денег, чтобы компании могли выстраивать сложные проекты, включая сферу высоких технологий.

Премьер также заявил о подготовке целого ряда решений для реализации инициативы.