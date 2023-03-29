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1 час назад

Страхование пенсионных накоплений увеличат до 2,8 млн в мае

Газета.Ruиещё 1

Законопроект об увеличении максимальной суммы страхового покрытия в 2,8 млн рублей вступит в силу в мае, пишет газета "Известия" со ссылкой на главу комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова..Президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию поручил внести изменения по программе долгосрочных сбережений до 1 апреля. Речь идет о включении в себя страхового покрытия пенсионных накоплений в два раза. Указывается, что в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) в прошлом году входило более 6,2 млн человек. Инициатива призвана привлечь новых клиентов и повысить уровень пенсионного обеспечения граждан, указали в в пресс-службе Центрального банка России (ЦБ РФ). Сумма в 2,8 млн рублей полностью покроет сбережения более чем 95% участников системы НПО, утверждает "ВТБ Пенсионный фонд".

Страхование пенсионных накоплений увеличат до 2,8 млн в мае
Фото: Павел Лисицын/РИА «Новости»Павел Лисицын/РИА «Новости»

Ранее сообщалось, что гражданин Украины обманул десятки российских пенсионеров под видом ПФР.

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