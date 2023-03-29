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39 минут назад

Володин: индексация социальных пенсий с 1 апреля превысит темпы инфляции

Газета.Ruиещё 2

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,3%, что позволит обогнать темпы инфляции. Об этом сообщает Telegram-канал Госдумы.

Володин: «Индексация пенсий с 1 апреля превысит темпы инфляции»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Социальные пенсии повысят на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%. Таким образом, рост будет выше темпа инфляции», — отметил Володин.

Спикер Госдумы добавил, что индексация затронет примерно 4 млн пенсионеров, получающих пенсию по инвалидности, потере кормильца и проч.

Также с 1 апреля вступает в силу закон о защите средств материнского капитала при приобретении жилья. Ужесточатся требования к кредитным потребительским кооперативам, на погашение займов которых может быть направлен материнский капитал.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации заявляли, что граждане РФ, проживающие за рубежом, в 2023 году смогут и дальше получать пенсии на открытые российские банковские счета или за границей в рублях.

Личный счет,Вячеслав Володин,Минтруд России,Госдума,
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