Володин: «Индексация пенсий с 1 апреля превысит темпы инфляции»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,3%, что позволит обогнать темпы инфляции. Об этом сообщает Telegram-канал Госдумы.

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«Социальные пенсии повысят на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%. Таким образом, рост будет выше темпа инфляции», — отметил Володин.

Спикер Госдумы добавил, что индексация затронет примерно 4 млн пенсионеров, получающих пенсию по инвалидности, потере кормильца и проч.

Также с 1 апреля вступает в силу закон о защите средств материнского капитала при приобретении жилья. Ужесточатся требования к кредитным потребительским кооперативам, на погашение займов которых может быть направлен материнский капитал.