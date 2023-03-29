Власти заявили о росте реальных зарплат в России

За последние пять лет реальные зарплаты россиян выросли на 22,1 процента, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что данные являются предварительными. Слова вице-премьера передает ТАСС.

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Ведомства фиксируют рост в 22 регионах страны. Причем сильнее всего за прошлый год зарплаты выросли в Ханты-Мансийском автономном округе и Бурятии.

При этом, если оценивать динамику по сравнению с 2021 годом, в 2022-м реальная среднемесячная заработная плата снизилась на один процент. Тем не менее власти прогнозируют устойчивый рост реальной заработной платы и реальных доходов населения в 2023 году, подчеркнула Голикова.