Россиянам рассказали о возможности получить 36 тысяч рублей в год

Министерство финансов России рассказало о программе добровольных сбережений на старость, которая позволяет получить до 36 тысяч рублей в год. Об этом сообщают «Ведомости».

Фото: ТАСС ТАСС

С помощью софинансирования накоплений из бюджетных источников программа позволяет получить до 36 тысяч рублей в год – ведомство будет увеличивать размер накоплений, при этом для граждан со среднемесячным доходом до 80 тысяч рублей будет доступен повышенный коэффициент бюджетных вложений. Уточняется, что для этой категории граждан коэффициент составит 1 к 1 – каждый вложенный рубль будет софинансироваться рублём из бюджета.

При этом россиян с более высоким доходом будет ждать другой коэффициент. При среднемесячном доходе от 80 тысяч до 150 тысяч рублей ведомство добавит один рубль к каждым двум отложенным. Доходы свыше 150 тысяч рублей будут софинансироваться по принципу «1 бюджетный рубль на каждые 4 отложенных». Однако максимальный размер софинансирования вне зависимости от доходов составит 36 тысяч рублей.