Россияне за рубежом смогут получать пенсию на счет в РФ

"Установить, что пенсии, иные выплаты и обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным соглашениями Российской Федерации (далее - выплаты), выплата которых невозможна в условиях введения в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера, могут выплачиваться лицам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, в российских рублях путем зачисления на банковские счета, открытые указанными лицами или их представителями в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, либо путем зачисления на банковские счета в валюте Российской Федерации, открытые указанными лицами или их представителями в кредитных организациях, расположенных за пределами территории Российской Федерации", - сообщается в тексте постановления.