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29 минут назад

Россиян предупредили о новых мошеннических рассылках от имени ФНС

Елена Прошина

Федеральная налоговая служба России предупредила россиян о новой рассылке, которую мошенники делают от лица ФНС. В ней пользователям предлагают скачать новое приложение ведомства.

Россиян предупредили о новых мошеннических рассылках от имени ФНС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Неизвестные от имени ФНС России рассылают электронные письма, в которых говорится, что для пользователей Android доступно новое приложение. Якобы с его помощью можно оплатить налоги, посмотреть, доступен ли налоговый вычет, и многое другое. При этом уточняется, что в связи с геополитической ситуацией приложение недоступно в Play Market, но его можно скачать по ссылке в письме», — говорится в сообщении.

Ссылка в рассылке ведет на файлообменник, где россияне действительно могут скачать установочный файл приложения, но с вредоносным программным обеспечением. Затем у установивших и открывших у себя на телефоне платформу просят указать свой номер телефона и банковской карты. После этого пользователям нужно нажать на кнопку «проверить». В результате с помощью вредоносного ПО мошенники перехватывают все введенные данные и СМС-сообщение, что открывает им доступ к деньгам жертв.

В ФНС подчеркнули, что не делают таких рассылок и призвали не открывать подобного рода письма и не переходить по содержащимся в них ссылкам.

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