Россиян предупредили о новых мошеннических рассылках от имени ФНС

«Неизвестные от имени ФНС России рассылают электронные письма, в которых говорится, что для пользователей Android доступно новое приложение. Якобы с его помощью можно оплатить налоги, посмотреть, доступен ли налоговый вычет, и многое другое. При этом уточняется, что в связи с геополитической ситуацией приложение недоступно в Play Market, но его можно скачать по ссылке в письме», — говорится в сообщении.

Ссылка в рассылке ведет на файлообменник, где россияне действительно могут скачать установочный файл приложения, но с вредоносным программным обеспечением. Затем у установивших и открывших у себя на телефоне платформу просят указать свой номер телефона и банковской карты. После этого пользователям нужно нажать на кнопку «проверить». В результате с помощью вредоносного ПО мошенники перехватывают все введенные данные и СМС-сообщение, что открывает им доступ к деньгам жертв.