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В России резко подорожала обувь

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Средняя цена обуви в России в 2022 году выросла на 9,6 процента, до 2,445 тысячи, пишет ТАСС со ссылкой на данные ЦРПТ (оператор системы «Честный знак») и Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК) при Минпромторге.

В частности, кеды подорожали на 20,4 процента, до 2,8 тысячи рублей, сандалии — на 19,5 процента, до 1,9 тысячи рублей. Валенки выросли в цене на 16,9 процента, до 1,8 тысячи рублей, а туфли — на 17,3 процента, до 2,5 тысячи рублей.

Средняя цена на ботинки за год увеличилась менее резко, на 7,3 процента, до 3,3 тысячи рублей, на тапочки — на 8,6 процента, до 630 рублей, на босоножки — на 4,5 процента, до 4,1 тысячи рублей, на галоши — на 28,3 процента, до 453 рублей.

Аналитики предупредили россиян о росте цен на одежду и обувь

При этом спрос на обувь в прошлом году упал. За год продажи составили 290 миллиона пар — на 10,5 процента меньше, чем в 2021-м. В торговых точках было продано 68 процентов от общего объема продукции. Несколько участились онлайн-покупки — доля продаж в интернете выросла с 5 до 5,8 процента.

Ранее сообщалось, что текстильная продукция в России в 2022 году подорожала на 8,7 процента. Сильнее всего выросли в цене комплекты постельного белья — на 41,8 процента. Среди товаров верхней одежды за год сильнее всего изменились цены на ветровки, увеличившись на 17 процентов. При этом в целом верхняя одежда подешевела за год на 6,9 процента.

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