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54 минуты назад

Раскрыта новая профессия в IT с зарплатой в 25,8 млн рублей в год

Газета.Ru

На рынке вакансий в IT обнаружена новая профессия — специалист должен взаимодействовать с чат-ботом с искусственным интеллектом ChatGPT, формируя особые текстовые запросы для тренировки ИИ. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Речь идет об инженерах, которые должны «убеждать искусственный интеллект добиваться лучших результатов» и помогать компаниям обучать других сотрудников наилучшему использованию этих инструментов.

По данным агентства, зарплаты в новой профессии варьируются от $175 тыс. до $335 тыс. в год — это от 13,5 до 25,8 млн руб. в год по текущему курсу, или от 1,1 млн до 2,1 млн руб. в месяц.

«Это что-то вроде шептуна для искусственного интеллекта. И оказывается, такие инженеры имеют образование по истории, философии или английскому языку, потому что все дело в словах. Нужно выразить суть или значение некоего понятия в ограниченном количестве слов», — рассказал инженер-программист компании Mudano Альберт Фелпс.

В настоящее время он занимается именной этой новой профессией — написанием сообщений для ChatGPT от компании OpenAI. По его словам, рабочий день включает в себя написание пяти различных подсказок и около 50 взаимодействий с чат-ботом.

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Ранее глава SpaceX и Tesla Илон Маск, соучредитель Apple Стив Возняк, филантроп Эндрю Янг и еще более тысячи исследователей искусственного интеллекта призвали немедленно приостановить обучение систем на основе ИИ из-за рисков для человечества.

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