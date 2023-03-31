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1 час назад

Экономист оценил программу добровольных сбережений на старость

Москва24иещё 1

Программа добровольных сбережений представляет собой поддержку от государства для тех граждан, у которых самые низкие зарплаты, заявил экономист, автор телеграм-канала "Экономика по-русски" Денис Ракша. Об этом сообщает радио КП.

Экономист оценил программу добровольных сбережений на старость
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Ракша напомнил о программе добровольных сбережений на старость, благодаря которой россияне смогут получать до 36 тысяч рублей в год от государства по принципу софинансирования. Он отметил что сумма, которую получит гражданин, будет напрямую зависеть от его зарплаты. То есть, если человек получает менее 80 тысяч рублей, его будут рассчитывать по коэффициенту 1:1, а более зажиточных россиян ожидает коэффициент 4:1.

"Наше государство пытается одновременно собрать деньги и соблюсти принцип некой социальной справедливости. Что значит 36 тысяч рублей в год? Это три тысячи рублей в месяц. Из тех же 80 тысяч рублей, которые вы, например, зарабатываете в месяц, три тысячи рублей можно отложить на пенсию, после чего государство даст вам еще три тысячи", – объяснил экономист.

Ракша добавил, что чем ниже у гражданина зарплата, тем ниже и накопления, так как при зарплате в 20 тысяч рублей человек вряд ли заботится о том, чтобы откладывать деньги на что-либо.

"Таким образом государство поддерживает тех, у кого самые низкие зарплаты", – пояснил экономист.

Подобные вложения выгоднее обычных накоплений, поскольку в дальнейшем будут защищены от инфляции, резюмировал Ракша. Ранее в министерстве финансов РФ раскрыли детали стимулов для формирования накоплений по новой программе долгосрочных сбережений граждан. Одним из основных механизмов программы стало софинансирование накоплений из бюджетных источников. Каждый участник программы сбережений сможет получить до 36 тысяч рублей в год, однако принципы этого инструмента Минфин смоделировал как социально ориентированные.

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