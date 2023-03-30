$76.45+0.1482.39-0.75
52 минуты назад

В ЦБ назвали сроки открытия счетов в банках по видеосвязи

Илья Родин

В 2024 россияне предположительно получат возможность открывать счета в кредитных организациях по видеосвязи, рассказал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. Об этом пишет РИА «Новости».

В России появится новый способ открытия банковского счета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ясинский пояснил, что в настоящее специалисты соответствующих организаций обсуждают внедрение новых банковских продуктов, в частности, механизмов видеоидентификации (открытия счета в рамках видеоконференцсвязи).

По его оценке, тестирование системы можно будет провести в рамках особого правового режима.

Россиян предупредили о новых мошеннических рассылках от имени ФНС

Директор департамента выразил надежду, что испытания нового механизма пройдут успешно. В этом случае, уточнил Ясинский, в следующем году начнется внедрение системы, которая позволит отказаться от «атавизма в виде личного присутствия» при открытии счетов в банках.

Ранее сообщалось, что трафик СПФС ЦБ (российский аналог SWIFT) в прошлом году вырос в три раза. К системе подключилось банки и компании как из России, так и из десяти других стран.

Личный счет,Банк России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий