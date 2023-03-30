В России появится новый способ открытия банковского счета

В 2024 россияне предположительно получат возможность открывать счета в кредитных организациях по видеосвязи, рассказал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. Об этом пишет РИА «Новости».
Ясинский пояснил, что в настоящее специалисты соответствующих организаций обсуждают внедрение новых банковских продуктов, в частности, механизмов видеоидентификации (открытия счета в рамках видеоконференцсвязи).
По его оценке, тестирование системы можно будет провести в рамках особого правового режима.
Директор департамента выразил надежду, что испытания нового механизма пройдут успешно. В этом случае, уточнил Ясинский, в следующем году начнется внедрение системы, которая позволит отказаться от «атавизма в виде личного присутствия» при открытии счетов в банках.
Ранее сообщалось, что трафик СПФС ЦБ (российский аналог SWIFT) в прошлом году вырос в три раза. К системе подключилось банки и компании как из России, так и из десяти других стран.