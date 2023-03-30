Россиянам разрешат добывать золото в Арктике и на Дальнем Востоке

Минвостокразвития планирует внести в Госдуму законопроект, который разрешит индивидуальным предпринимателям заниматься добычей золота в Арктической зоне России и на Дальнем Востоке, но с большими ограничениями. Например, нельзя будет использовать технику и нанимать на работу больше 10 человек. Эксперты считают, что слишком просто заработать на таком бизнесе не получится: все же вокруг суровые территории, сложно получить инвестиции и в любом случае в деле золотодобычи есть большой элемент удачи.

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Работа над этим законопроектом идет еще с 2015 года по поручению вице-премьера Юрия Трутнева. К нему обращались власти Магаданской области, которые, кстати, рассчитывают, что именно их регион станет пилотным для этого проекта. Участки планируется выдавать в районе города Сусумана - это почти 10 часов на машине от Магадана.

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Законопроект задумывался больше не столько для привлечения нового бизнеса в регионы, сколько для трудоустройства людей на местах и сокращения нелегальной добычи. Амбициозной, но необязательной целью поставили поднять объем добычи золота в стране.

Как рассказал "Российской газете" глава минвостокразвития Алексей Чекунков, законопроект позволяет индивидуальным предпринимателям добывать драгоценные металлы на старательских участках непромышленным способом - с использованием техники ограниченной мощности.

"Станет возможным на законных основаниях осваивать не только крупные, но и неперспективные для промышленной добычи мелкие россыпные месторождения или отработанные россыпи. Сейчас в основном эксплуатируются средние и мелкие месторождения с годовым объемом добычи от нескольких десятков до сотни килограммов, в то время как деятельность частных старателей находится в "серой", нелегальной зоне", - рассказал Чекунков.

В пояснительной записке к законопроекту, копия которого есть в распоряжении "Российской газеты", отмечается, что большой объем теневого рынка золота объясняется исключительно экономическими причинами.

"При нелегальной купле-продаже цена золота в среднем в 1,5-2 раза меньше легальной. Кроме того, при легальной добыче прибыль значительно уменьшается за счет налоговых сборов, доля которых достигает 37% от себестоимости добычи. В результате сохраняется значительная доля теневого рынка", - говорится в документе.

Если законопроект вступит в силу, то региональные власти в Арктической зоне и на Дальнем Востоке должны будут определить участки, которые они готовы будут безвозмездно передавать индивидуальным предпринимателям. Дальше через информационную систему люди смогут выбирать себе участки и осваивать их, но с ограничениями. Во-первых, земля дается в аренду только на три года, потом у предпринимателя будет возможность подлить ее еще на три года. Но договор аренды могут и досрочно прекратить, если вы суммарно добыли более 30 кг золота. Во-вторых, во время работы нельзя будет раскапывать землю глубже пяти метров, а также применять взрывные работы, использовать тяжелую технику (исключение: машины весом не более 3500 кг), химические и другие опасные вещества, а также привлекать более 10 наемных работников. При этом после себя вам нужно оставить все так, как будто вас там и не было: выровнять землю, вывезти отходы, посадить саженцы, если вы срубили деревья.

Индивидуальные золотодобытчики смогут использовать только малую технику и нанимать не более 10 человек.

Как рассказал "РГ" глава "Росгеологии" Сергей Горьков, пока в России даже юрлица не могут взять кредиты для добычи полезных ископаемых, если нет утвержденных запасов. Для этого нужно заказывать дополнительные работы.

"Вам придется или искать частных инвесторов, или инвестировать свои собственные деньги, но с пониманием, что есть геологоразведочный риск, который никто не отменял и который является существенным. Вам придется обратиться в экспертизу. Мы имеем опыт работы со всеми типами металлов, мы можем сформировать правильную программу развития. Но тем не менее ответственность все равно будет ваша. Риск будет ваш", - отметил Горьков.

Инвестиции в добычу, конечно, тоже являются рискованными, поскольку важна экономика проекта - рынки сбыта, ценовая конъюнктура, создание инфраструктуры. Экономику нужно считать для любого месторождения, отметил он.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков / Светлана Задера

Глава "Росгеологии" отмечает, что если вы решили заниматься старательской деятельностью как индивидуальный предприниматель, то нужно найти тех людей, которые знают, что находится в недрах на той территории, которую вы решили взять.

"Если просто брать участок, там может ничего не оказаться. Нужно обладать в первую очередь геологической информацией. Это очень важный момент", - сказал он.

По мнению директора компании "Горные работы", которая занимается проектированием и оформлением месторождений, Антона Чернышёва, обследование участка нужно проводить до того, как вы оформили землю. Если земля уже ваша, то можно уже не тратиться на исследование, работайте с тем, что есть. Также он добавил, что первоначальные инвестиции для человека, который никогда не занимался добычей золота, составят от 5 млн рублей.

Первоначальные инвестиции в прииск для человека, который никогда до этого не занимался добычей золота, начнутся примерно от 5 миллионов рублей. Обследование участка нужно проводить до оформления земли

"Судя по разрешенным законопроектом способам добычи, вы сможете на машине привести на участок только маленький промприбор. Плюс вам надо будет платить зарплату сотрудникам, покупать топливо и так далее. Так что 5 млн - это первоначальные инвестиции. Не получится просто ходить с металлоискателем и разбогатеть. Самородки встречаются редко, людям придется работать с очень мелким золотым песком, а для этого нужно будет промывать очень много породы", - рассказал Чернышёв. По его словам, законопроект может позволить тем, у кого дома лежит золото, легально его сдать. "Либо человек оформит себе участок, а работать будет на другом месте, но из-за того, что у него есть оформленный участок, он сможет под него сдавать свой металл", - сказал он.

Власти планируют создать официальные пункты скупки, где человек может легально продать добытое золото, об это рассказал журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.

"Я уверен, что 90% людей повезут в эти официальные пункты, а не пустят его в какой-то незаконный оборот", - отметил вице-премьер.

Председатель Союза старателей России Виктор Таракановский обращает внимание, что, согласно законопроекту, добыча золота может происходить только вручную и не глубже, чем на пять метров.

"Вам могут дать максимум площадь 10 га. Если на каждом квадратном метре лежит метр песков - это 100 тысяч кубометров песков на участке. И вам нужно промыть их вручную, без применения механизмов. И у вас всего три года на эту работу с учетом того, что промывочный сезон всего 100 дней. Это очень тяжелый труд", - рассказал Таракановский.

Он обратил внимание, что на участках в Арктической зоне работать в несколько раз тяжелее, чем на других территориях.

"Законопроект распространяется на территорию Арктики и Дальнего Востока. Я отработал пятнадцать лет на прииске "Кулар" на берегу моря Лаптевых. Там земля заморожена на 300 метров вглубь. И как ее вручную раздолбать? За день там оттаивает пять сантиметров. Так что те, кто хочет быстро заработать, на этих землях ничего не найдут", - отметил он.

5 метров составляет максимальная глубина, на которой, согласно законопроекту, можно будет добывать золото

Глава "Росгеологии" же добавил, что разрешение старательской деятельности для индивидуальных предпринимателей будет безусловным плюсом для экономики страны.

"Здесь нет конкуренции с крупными компаниями - это совершенно другая ниша. Золото показывает хорошую устойчивость последние три года, поэтому я думаю, что найдутся предприниматели, которые займутся этим направлением", - рассказал Горьков журналистам.

Как отмечают в минвостокразвития, в мире уже накоплен богатый опыт такого предпринимательства и широко распространен в США, Австралии, Новой Зеландии и Гане. Ее характерной особенностью является то, что она ведется в большей степени вручную с минимальным применением средств малой механизации, без организации предприятия, отмечают в министерстве. Раньше такая деятельность была разрешена и у нас, но в начале 1950-х годов стоимость золота упала и добывать его легально стало невыгодно, считают в минвостокразвития.