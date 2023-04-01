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33 минуты назад

В России выросли социальные пенсии

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С 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии, за год их рост составит 13,5 процента. Об этом говорится в постановлении правительства.

В России выросли социальные пенсии
Фото: ТАССТАСС

Как уточняли в кабмине, нынешнее повышение проведут в дополнение индексации, состоявшейся в июне прошлого года. Тогда выплаты повысили на 10 процентов, а сейчас они вырастут еще на 3,3 процента. «Таким образом, рост будет выше темпа инфляции», — говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В целом повышение затронет свыше четырех миллионов человек. Для этого в бюджете Социального фонда предусмотрено почти 15,6 миллиарда рублей. Такие выплаты положены гражданам, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Соцпенсии назначаются позже страховых. Возраст, по достижении которого возникает право на социальную пенсию, повышается на 5 лет в соответствии с поэтапным переходным периодом. К 2028 году мужчинам социальная пенсия по старости будет назначаться по достижении 70 лет, женщинам — по достижении 65 лет.

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