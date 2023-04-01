В России выросли социальные пенсии

С 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии, за год их рост составит 13,5 процента. Об этом говорится в постановлении правительства.

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Как уточняли в кабмине, нынешнее повышение проведут в дополнение индексации, состоявшейся в июне прошлого года. Тогда выплаты повысили на 10 процентов, а сейчас они вырастут еще на 3,3 процента. «Таким образом, рост будет выше темпа инфляции», — говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В целом повышение затронет свыше четырех миллионов человек. Для этого в бюджете Социального фонда предусмотрено почти 15,6 миллиарда рублей. Такие выплаты положены гражданам, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.