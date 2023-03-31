Финансист перечислила неочевидные причины отказа в выдаче кредита

Финансист Татьяна Бондаренко перечислила неочевидные причины отказа со стороны банка клиенту в выдаче нового кредита. По ее словам, финансовые организации обычно неохотно дают средства на погашение старых долгов и лечение, пишет агентство «Прайм».

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Эксперт подчеркнула, что писать в графе «цель кредита» что-то необдуманное не стоит, так как ответ может повлиять на окончательное решение по выдаче. В противном случае банки могут отказать.

По словам Бондаренко, кредитная организация не захочет выдавать кредит для погашения предыдущего долга, поскольку данная схема напоминает финансовую пирамиду. При этом, если заемщик берет кредит себе на лечение, то это практически стопроцентный отказ. Как объяснила эксперт, совсем не факт, что потом человек сможет восстановить трудоспособность в достаточной степени, чтобы погасить накопившиеся долги.

Также заемщику могут отказать в выдаче денег, если он уже имеет проблемы с кредитной историей. Ведь это первый показатель финансовой чистоплотности, отметила Бондаренко. Наличие высокой кредитной нагрузки также может повлечь за собой отказ.

Эксперт посоветовала четко указывать цель использования денег, чтобы кредитная заявка имела большие шансы на одобрение. Это позволит банкам понимать будущие источники погашения долга. Для физических лиц — получение образования, ремонт жилья. Для юридических лиц — проект расширения, покупка нового оборудования.