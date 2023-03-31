Названа новая схема мошенничества с ложным трудоустройством

Мошенники стали красть денежные средства посредством новой схемы хищения. Они проводят «онлайн-собеседование» и отправляют в ходе этого фейковые сообщения о переводе денег, заявил РИА Новости директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «Мегафона» Сергей Хренов.
Злоумышленник представляется сотрудником кадрового агентства и предлагает потенциальной жертве удаленную работу, которая высоко оплачивается. Также от афериста поступает предложение о проведении беседы в Skype или Zoom. Там якобы человек может представить презентацию.
Эксперт отмечает, что длительность встречи составляет 30 минут. Однако за это время ложному рекрутеру удается войти в доверие жертвы. Мошенник заявляет о необходимости проверить активность банковского счета, на который будут начислять заработную плату.
По словам собеседника, человек якобы должен поделиться экраном, открыть банковское приложение и перевести определенную сумму на счет своего же мобильного телефона.
После того, как транзакция успешно пройдет,
аферист делает жертве «предложение о работе», а для «возврата» средств с мобильного на банковский счет направляет ей смс.
Жертва не видит, куда переводит деньги, хотя в тексте указана нужная сумма перевода.
После этого подтверждается перевод в ответном смс. Так, мошенники получают деньги своей жертвы, указал специалист. Он добавил, что бывали случаи хищения до 10 тысяч рублей при использовании злоумышленниками данной схемы.
Ранее Федеральная налоговая служба России предупредила россиян о новой рассылке, которую мошенники делают от лица ФНС.