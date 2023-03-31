Названа новая схема мошенничества с ложным трудоустройством

Мошенники стали красть денежные средства посредством новой схемы хищения. Они проводят «онлайн-собеседование» и отправляют в ходе этого фейковые сообщения о переводе денег, заявил РИА Новости директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «Мегафона» Сергей Хренов.

Злоумышленник представляется сотрудником кадрового агентства и предлагает потенциальной жертве удаленную работу, которая высоко оплачивается. Также от афериста поступает предложение о проведении беседы в Skype или Zoom. Там якобы человек может представить презентацию.

Эксперт отмечает, что длительность встречи составляет 30 минут. Однако за это время ложному рекрутеру удается войти в доверие жертвы. Мошенник заявляет о необходимости проверить активность банковского счета, на который будут начислять заработную плату.

По словам собеседника, человек якобы должен поделиться экраном, открыть банковское приложение и перевести определенную сумму на счет своего же мобильного телефона.

После того, как транзакция успешно пройдет,

аферист делает жертве «предложение о работе», а для «возврата» средств с мобильного на банковский счет направляет ей смс.

Жертва не видит, куда переводит деньги, хотя в тексте указана нужная сумма перевода.

После этого подтверждается перевод в ответном смс. Так, мошенники получают деньги своей жертвы, указал специалист. Он добавил, что бывали случаи хищения до 10 тысяч рублей при использовании злоумышленниками данной схемы.