В России предложили рассчитывать алименты по-новому

В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий новый порядок определения суммы алиментов на детей. Как рассказал портал Life, если документ одобрят, размер алиментов в некоторых случаях станет больше и будет меняться от региона к региону.

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По новому законопроекту, в случае назначения алиментов через суд их размер должен составить как минимум 50 процентов от среднего прожиточного минимума (ПМ) в регионе, где живет ребенок. Федеральный ПМ на ребенка в 2023 году составляет 13 944 рубля, его размер изменяется в зависимости от региона: к примеру, в Москве он составляет 18 770 рублей, а в Архангельской области - 16 327 рублей.

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Суд сможет корректировать этот показатель в большую или меньшую сторону - в зависимости от материального положения родителя, который должен выплачивать алименты.

Сейчас суд назначает алименты по процентной схеме: на одного ребенка - 25 процентов от совокупного дохода родителя, на двоих детей - 33,3 процента, на трое и более детей - 50 процентов.

Если алименты оказываются ниже минимального ПМ по региону или если у их плательщика нет постоянного дохода, второй родитель может попросить суд назначить выплаты в твердой денежной сумме. Обычно суд определяет эту сумму по ПМ на ребенка, установленному правительством.

Законопроект также предлагает назначать родителю господдержку, если он окажется в сложной жизненной ситуации и не сможет платить алименты.

По мнению юриста Александра Мокрова, если закон будет принят, он не позволит недобросовестным плательщикам алиментов намеренно занижать уровень доходов.

«Во-вторых, в случае потери плательщиком работы суду не придется изменять порядок начислений с процента от дохода на взыскание в твердой денежной сумме», - подчеркнул он.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал также создать в России общую базу неплательщиков алиментов, которых полиция «будет держать на особом контроле с применением наказания вплоть до уголовного».

С осени 2021 года в России вступили в силу новые правила взыскания алиментов, позволяющие списывать в пользу детей часть стипендии, пособия по безработице, дохода с процентов по вкладам, дохода от продажи недвижимости, ее сдачи в аренду и других доходов.