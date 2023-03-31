Названа доля россиян с долгами

В российском Центробанке подсчитали долю россиян, у которых есть долги. По оценкам регулятора, это касается менее чем четверти граждан, передает РИА Новости. Такие данные получены по итогам обследования домохозяйств по потребительским финансам, его проводили в середине прошлого года.

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По оценкам ЦБ, обязательства имеются у 23,1 процента домохозяйств. Больше всего (10,5 процента) — по потребительским кредитам и кредитным картам (6,4 процента), далее идут обязательствам по кредитам на покупку жилья (5,3 процента) и автокредитам (4 процента).

При этом, медианная сумма долга при покупке недвижимости составляет 973,9 тысячи рублей, по займам на покупку автомобиля — 227,6 тысячи, а по потребительским кредитам — 100 тысяч рублей.

Ранее в марте стало известно, что по итогам февраля 2023 года просроченная задолженность по ипотеке в России превысила 50 миллиардов рублей. По данным ЦБ, просроченная задолженность ко второму месяцу 2023 года выросла до 57,2 миллиарда рублей. В январе показатель находился на уровне 56,3 миллиарда рублей.