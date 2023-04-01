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33 минуты назад

Назван способ досрочно выйти на пенсию

Lenta.ru

Член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что досрочно выйти на пенсию имеют право не только льготные категории работников. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

Назван способ досрочно выйти на пенсию
Фото: ТАССТАСС

Виноградов назвал способ досрочно выйти на пенсию и заявил, что таким правом при определенных условиях обладают и россияне, которым осталось не более пяти лет до наступления пенсионного возраста.

«Так, уволенные по сокращению численности (штата) организации в связи с ее ликвидацией либо прекращением деятельности ИП имеют право на досрочное назначение пенсии — на два года раньше положенного срока», — отметил эксперт.

При этом граждане такой категории должны стоять на учете службы занятости как безработный, также требуется минимум 20 лет стажа для женщин и 25 — для мужчин. Кроме того, необходимо достаточное количество баллов для выхода на пенсию по старости: в 2023 году этот показатель составляет 25,8 балла.

Личный счет,Вадим Виноградов,ВШЭ,Общественная палата России,
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