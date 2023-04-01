Назван способ досрочно выйти на пенсию

Член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что досрочно выйти на пенсию имеют право не только льготные категории работников. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

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Виноградов назвал способ досрочно выйти на пенсию и заявил, что таким правом при определенных условиях обладают и россияне, которым осталось не более пяти лет до наступления пенсионного возраста.

«Так, уволенные по сокращению численности (штата) организации в связи с ее ликвидацией либо прекращением деятельности ИП имеют право на досрочное назначение пенсии — на два года раньше положенного срока», — отметил эксперт.