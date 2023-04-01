В России изменились схема оплаты ЖКХ

В России с 1 апреля 2023 года граждане начнут получать новые квитанции за оплату общедомовых нужд. Также нуждающимся на полгода предоставят субсидии для оплаты жилья и коммунальных услуг. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

В новых квитанциях оплата общедомовых услуг таких, как работа лифта и электричество в подъезде, будет рассчитывать по их фактическому потреблению. Жильцы будут платить по счетчикам. В случае их отсутствия, платежи начислят согласно нормативам. Также россиянам пересчитают оплату общедомовых нужд за прошлый год.