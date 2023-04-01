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1 час назад

В России изменились схема оплаты ЖКХ

Ura.Ru

В России с 1 апреля 2023 года граждане начнут получать новые квитанции за оплату общедомовых нужд. Также нуждающимся на полгода предоставят субсидии для оплаты жилья и коммунальных услуг. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

В России изменились схема оплаты ЖКХ
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Министерству строительства и ЖКХ совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ и Министерством экономического развития утвердить в шестимесячный срок методические рекомендации по применению правил предоставления субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», — сообщается в опубликованном документе.

В новых квитанциях оплата общедомовых услуг таких, как работа лифта и электричество в подъезде, будет рассчитывать по их фактическому потреблению. Жильцы будут платить по счетчикам. В случае их отсутствия, платежи начислят согласно нормативам. Также россиянам пересчитают оплату общедомовых нужд за прошлый год.

Ранее URA.RU писало, что в России с 1 апреля 2023 года также повысятся пенсии и вступят новые правила по социальным пособиям. Помимо этого, появляется новая валюта — цифровой рубль. Ее можно будет использовать только для электронных переводов.

Личный счет,Госстрой России,Минтруд России,Минэкономразвития,
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