Названы наиболее высокооплачиваемые вакансии в России

В подборку высокооплачиваемых вакансии в России вошли управляющий бутиков французского бренда одежды и специалист по продаже премиальных автомобилей. Об этом свидетельствует подборка исследовательского центра «Зарплата.ру».
— До 700 тысяч рублей готовы предложить ведущему специалисту по продажам премиальных авто. Работнику предстоит обрабатывать входящие звонки, вести базу в CRM, работать с клиентами в офисе и удаленно, заключать договоры, — говорится в материале.
Работодатель готов обучить сотрудника, а также платить высокий процент с продаж. Кроме того, управляющему бутиков французского бренда женской одежды в Москве готовы платить до 500 тысяч рублей, сообщает ТАСС.
Недавно была названа самая высокооплачиваемая вакансия в небольших российских городах. В списке оказались акушер-гинеколог, директор по строительству объектов энергетики и директор магазина.
Кроме того, москвичи назвали идеальную сумму зарплаты. Согласно исследованию, мужчины хотели бы получать 205 300 рублей, а женщины — 179 100 рублей. Самые большие суммы называют граждане в возрасте 35–44 лет — 211 200 рублей. Другие суммы называет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет — 148 300 рублей.