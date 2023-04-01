Названы наиболее высокооплачиваемые вакансии в России

В подборку высокооплачиваемых вакансии в России вошли управляющий бутиков французского бренда одежды и специалист по продаже премиальных автомобилей. Об этом свидетельствует подборка исследовательского центра «Зарплата.ру».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— До 700 тысяч рублей готовы предложить ведущему специалисту по продажам премиальных авто. Работнику предстоит обрабатывать входящие звонки, вести базу в CRM, работать с клиентами в офисе и удаленно, заключать договоры, — говорится в материале.

Работодатель готов обучить сотрудника, а также платить высокий процент с продаж. Кроме того, управляющему бутиков французского бренда женской одежды в Москве готовы платить до 500 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Недавно была названа самая высокооплачиваемая вакансия в небольших российских городах. В списке оказались акушер-гинеколог, директор по строительству объектов энергетики и директор магазина.