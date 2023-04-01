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43 минуты назад

Названы наиболее высокооплачиваемые вакансии в России

Вечерняя Москваиещё 1

В подборку высокооплачиваемых вакансии в России вошли управляющий бутиков французского бренда одежды и специалист по продаже премиальных автомобилей. Об этом свидетельствует подборка исследовательского центра «Зарплата.ру».

Названы наиболее высокооплачиваемые вакансии в России
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— До 700 тысяч рублей готовы предложить ведущему специалисту по продажам премиальных авто. Работнику предстоит обрабатывать входящие звонки, вести базу в CRM, работать с клиентами в офисе и удаленно, заключать договоры, — говорится в материале.

Работодатель готов обучить сотрудника, а также платить высокий процент с продаж. Кроме того, управляющему бутиков французского бренда женской одежды в Москве готовы платить до 500 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Недавно была названа самая высокооплачиваемая вакансия в небольших российских городах. В списке оказались акушер-гинеколог, директор по строительству объектов энергетики и директор магазина.

Кроме того, москвичи назвали идеальную сумму зарплаты. Согласно исследованию, мужчины хотели бы получать 205 300 рублей, а женщины — 179 100 рублей. Самые большие суммы называют граждане в возрасте 35–44 лет — 211 200 рублей. Другие суммы называет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет — 148 300 рублей.

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