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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

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Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в Москве. Список возглавили управляющий бутиков и специалист по продаже премиальных авто. Об этом рассказали эксперты сервиса «Зарплата.ру», сообщает ТАСС.

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
© Twitter

Месячная зарплата 500 тысяч рублей предлагается управляющему бутиками французской женской одежды в Москве. За эту сумму он должен увеличить розничные продажи, разработать программу лояльности для клиентов, управлять сотрудниками. Главное требование — опыт аналогичной работы.

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Ведущий специалист по продажам премиальных авто может получать «до 700 тысяч рублей». Он должен не только заключать договоры с клиентами, но и обрабатывать звонки, вести базу в CRM. Предлагается обучение и «высокий процент с продаж».

«До 390 тысяч» рублей готовы платить Middle+/senior разработчику. В удаленном режиме он будет разрабатывать мобильные приложения и SaaS-продукты.

Инструктор по пилатесу (опыт от 7 лет) в Москве и исполнительный директор в петербургской туркомпании (с регулярными командировками в Мурманск) могут получать «до 250 тысяч» рублей.

Ранее стала известна цена нелюбимой работы в России – 189 тысяч рублей.

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