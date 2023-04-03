Россиян предупредили о новом телефонном мошенничестве с кода 977

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил о новом виде телефонного мошенничества, когда злоумышленники звонят через мессенджер, сообщают об одобренной заявке на оформление кредита, но предлагают перевести деньги на другой счет, передает RT.

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По его словам, звонок поступает в мессенджер с телефонного номера с кодом 977, который принадлежит региональному телефонному оператору «Мотив», работающему в Свердловской и Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Как заявил юрист, «менеджер» клиентского отдела крупного российского банка, логотип которого высвечивается на аватарке в момент звонка, заявляет, что поданная вчера заявка на кредит одобрена. При этом «есть одна загвоздка — в качестве счета зачисления денег указан счет в другом банке», указал он.

Поэтому злоумышленники предлагают «срочно разобраться в этой коллизии», отметил Соловьев.

«Кредит-то с низкой ставкой есть, а вот перевести его в другой банк мы не можем. Поэтому давайте поработаем с вашими счетами, на которые мы сможем перевести крупную сумму», — рассказал он о новой мошеннической схеме.

Юрист сообщил, что дальше все идет «по накатанной — номер карты, срок действия, смс на номер, CVV-код и списание всех» денежных средств.