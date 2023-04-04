В Минстрое России разработали законопроект, который предполагает внесение изменений в способ расчета платы за отопление. Это позволит исключить резкие колебания в тарифах.

С такой системой коммунальщики смогут выбирать более подходящие периоды для расчета. Данную инициативу одобрила правительственная комиссия, но на заседании правительства этот вопрос еще не рассматривали.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева напомнила, что в настоящее время регионы могут выбирать, по какому варианту формировать расчет платы за тепло: равномерно в течение года или по факту во время отопительного сезона. В большинстве случаев в Москве и регионах используют первый способ. При этом получается так, что в теплую зиму зачастую приходится платить по цене более холодного предыдущего сезона, а колебания могут составлять 25–50 процентов.

— Законопроект наделяет столичные органы власти полномочиями по установлению особенностей определения платы за отопление в многоквартирных домах. Предлагаемые нормы позволят сделать систему расчетов более справедливой, — рассказал в беседе с «Известиями» член правкомиссии Владимир Груздев.

Также законопроект позволит правительству Москвы предоставлять дотации ресурсникам при возникновении выпадающих доходов при переходе на новую систему расчетов.

Пока проект разработан только для столицы, но эксперты полагают, что такую инициативу следовало бы ввести и в других регионах.