В Госдуму внесли законопроект об увеличении налоговых вычетов

Налоговые вычеты по расходам граждан на образование, лечение, покупку лекарств хотят увеличить. Такой законопроект внесли в Госдуму спикер палаты Вячеслав Володин и лидеры думских фракций 5 апреля.

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Для семей с детьми

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Социальные налоговые вычеты сегодня получают те, кто занимается благотворительностью и учится. Кроме того, на вычет могут рассчитывать те, кто тратится на платное лечение и медикаменты, на добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, а с этого года можно получить вычет еще и за оплаченные в прошлом году физкультурно-оздоровительные услуги.

Парламентарии предлагают масштабировать хорошо зарекомендовавшую себя практику, поддержав семьи с детьми за счет увеличения максимального размера налогового вычета по расходам на обучение ребенка более чем в два раза. Напомним, сегодня установленная законом предельная сумма расходов, с которой гражданин может получить вычет по налогу на доходы физлиц, составляет 50 тысяч рублей. Депутаты считают правильным повысить эту сумму до 110 тысяч рублей.

Кроме того, законодатели хотят увеличить размер вычета по расходам на собственное обучение, лечение, в том числе и членов семьи, и покупку лекарств. Предельная сумма расходов на эти цели, с которой можно будет получить налоговый вычет, вырастет со 120 тысяч до 150 тысяч рублей.

Проект закона подготовлен во исполнение Послания Президента РФ Федеральному Собранию. Поправки вносятся в статьи 219 и 257 части второй Налогового кодекса.

«Таким образом, увеличение размеров социальных налоговых вычетов повышает уровень софинансирования некоторых социально значимых расходов граждан, «чтобы в семейных бюджетах было больше средств, а семьи могли решать самые важные, насущные проблемы», — поясняют суть инициативы авторы поправок в сопроводительных документах.

Социальные налоговые вычеты

По социальным вычетам сегодня можно вернуть 13 процентов от потраченных средств. При этом максимальная сумма расходов, за которую можно получить вычет, — 120 тысяч рублей. В этот лимит не входят расходы на обучение детей и дорогостоящее лечение. Размер дополнительной суммы, от которой рассчитывается вычет на обучение, не может превышать 50 тысяч рублей в год на каждого ребенка (для обоих родителей). При оплате дорогостоящего лечения размер вычета неограничен. Социальные вычеты можно получить двумя способами: у работодателя в течение налогового периода или в налоговом органе, подав по итогам года декларацию в форме 3-НДФЛ с приложением подтверждающих документов.

Имущественные налоговые вычеты

Их могут получить налогоплательщики, купившие готовое жилье или строящие дом, либо приобретающие земельные участки для этих целей. Так, при покупке недвижимости можно вернуть 13 процентов от максимального лимита — двух миллионов рублей.

Если же при покупке использовался материнский капитал, то его стоимость вычитается при расчете суммы, с которой можно претендовать на вычет. Помимо этого, россияне, купившие недвижимость с помощью ипотеки, имеют возможность вернуть 13 процентов от суммы уплаченных процентов по кредиту. Есть лимит — три миллиона рублей. Максимальная сумма к возврату по процентам составляет 390 тысяч рублей.

Инвестиционные вычеты

Правом на этот вычет возникает у тех, кто получил доход от продажи ценных бумаг, вносил личные денежные средства на свой индивидуальный инвестиционный счет, получал доход по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.