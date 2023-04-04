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Россияне назвали сумму денег, которая нужна им для счастья

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Российские граждане сказали, какая сумма денег могла бы их осчастливить. Результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob свидетельствуют о том, что россиянам требуется 195 тыс. рублей в месяц, передает РБК.

Россияне назвали необходимую им для счастья сумму денег
© Unsplash

Аналитики зафиксировали падение показателя за полгода – почти на 5%. В октябре среднестатистический россиянин хотел получать 205 тыс. рублей.

Москвичам для счастья нужна самая большая сумма — 260 тыс. рублей в месяц. Жителям Санкт-Петербурга требуется 230 тыс. рублей, Владивостока — 220 тыс. рублей в месяц, Ростова-на-Дону — 210 тыс. рублей, и Хабаровска — 205 тыс. рубдлей.

Разница между запросами мужчин и женщин составляет 30%. Требования представителей мужского пола выше - 220 тысяч руб. Женщинам для счастья нужно получать 170 тыс. рублей.

Названа средняя годовая зарплата в Европе

Ранее сообщалось, что, по данным сервиса Superjob, чуть более трети (37%) россиян не готовы на снижение зарплаты ради дистанционной работы. На меньшую оплату согласны лишь четверо из десяти респондентов. 19% респондентов согласны потерять 5% зарплаты ради «удаленки», каждый восьмой согласен на уменьшение оплаты на 10%. Еще по 3% опрошенных готовы потерять в зарплате 15%, 20% и 25%.

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