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1 час назад

Обращения россиян с низким доходом за микрозаймами достигли минимума за девять лет

Газета.Ruиещё 1

Россияне с доходом менее 30 тыс. руб. стали все реже обращаться за займами в микрофинасовые органихации. Доля их запросов в январе-марте 2023 года достигла минимума с 2014 года или 47,1%. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистику сервиса альтернативного кредитования Moneyman.

Россияне с низким доходом почти перестали брать микрозаймы
Фото: ТАССТАСС

По данным сервиса, в прошлом году доля запросов в МФО от граждан с доходом до 30 тыс. руб. составляла 50,6%, в 2021 году - 53,3%. При этом в 2014 году показатель был на уровне 66,1%. При этом, согласно данным сервиса, доля заявок на микрозаймы от клиентов из сегментов с доходами 30-80 тыс. руб. и от 80 тыс. рублей выросла. В январе-марте 2023 года она составила 47,4% и 5,5% соответственно, достигнув максимума с 2014 года. В 2022 году обращения клиентов с заработком 30-80 тыс. составили 45,6%, в 2014 году - 32,6%. Доля клиентов с доходом выше 80 тысяч рублей в прошлом году составляла 3,8%, а в 2014 году - 1,3%. Эту тенденцию аналитики сервиса объяснили несколькими факторами.

Например, часть людей с доходом до 30 тыс. руб., увеличили его и перешли в другие категории. Также был приток в МФО заемщиков банков, которые столкнулись там с отказами. В Moneyman отметили, что потенциальным заемщикам с низкими доходами стало труднее брать на себя финансовые обязательства из-за роста трат на фоне увеличения цен. Кроме того, они сталкиваются с отказами в одобрении ссуд из-за ужесточения политики кредиторов.

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