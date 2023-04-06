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1 час назад

Россиянам рассказали о ценах на продукты перед Пасхой

Лера Букина

В преддверии Пасхи куличи вырастут в цене, однако эта ситуация не должна удивлять, так как спрос на данную продукцию резко увеличится. Об этом заявил агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

Названы продукты, которые стоит закупить перед Пасхой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, «было бы странно» видеть на полках снижение цен перед праздниками. Эксперт оценивает грядущее подорожание пасхального стола к прошлому году в 10-15%. Собеседник отметил, что стоимость куличей в магазинах и маркетплейсах составляет от 150 рублей за 400 граммов и выше. Наибольшее повышение стоимости коснулось импортных брендов, уточнил он.

Специалист обратил внимание на то, что в преддверии Пасхи традиционно повышаются цены на яйца. Однако, по его словам, в этот раз не стоит ожидать существенного подорожания. Собеседник отметил, что россияне за десяток яиц отдадут в среднем 85-100 рублей. Вместе с тем он предупредил о росте стоимости творожной пасхи на 15-20%. Эксперт объяснил это тем, что в России поднялись цены на ингредиенты. Речь идет о твороге, масле и сгущенном молоке. Они подорожали на 12%. Собеседник посоветовал купить эти продукты заранее, чтобы не переплатить в последний момент.

16 апреля 2023 года православные христиане будут отмечать праздник Пасхи — один из самых светлых в христианской традиции. Церковное празднование длится 40 дней, однако основные торжества происходят в течение самого пасхального воскресенья.

Личный счет,Сергей Черников,РУДН,
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