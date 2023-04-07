Пенсионеров предупредили о рисках при новом трудоустройстве

В случае, если россиянин на пенсии решает трудоустроиться вновь, он продолжит получать пенсию по старости в том же объеме, но рискует остаться без дополнительных выплат, Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в разговоре с агентством «Прайм».

На время трудоустройства часть пенсионеров лишится специализированных надбавок, например, 25-процентной доплаты за сельский стаж. Виноградов добавил, что со следующего месяца после начала работы пенсионеру прекратят выплачивать социальную пенсию. По словам эксперта, если после трудоустройства доход пенсионера (пенсия плюс зарплата) превышает прожиточный минимум, то прекращаются также выплаты от Социального фонда, которые он направляет пенсионерам, чья пенсия меньше регионального прожиточного минимума.

Однако по завершении трудовой деятельности пенсионеру сделают перерасчет выплат с индексацией. Социальную пенсию и другие виды доплат работающим пенсионерам вернут также после увольнения.