"Некоторые банки внедрили сервис снятия наличных денег с помощью QR-кода. В мобильном приложении клиент может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные. Этим стали пользоваться злоумышленники. Они звонят клиентам банков под видом сотрудников кредитной организации, сообщают, что в банк поступил несанкционированный запрос на снятие денег со счета и просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию", - говорится в материалах регулятора.