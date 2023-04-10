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1 час назад

Среднюю зарплату в России оценили в 53 тысячи рублей

Мария Иванова

Эксперты портала «Авито Работа» подсчитали, что средняя зарплата в России за январь-март 2023 года составила 53 096 рублей в месяц. Об этом рассказал «Коммерсант».

Среднюю зарплату в России оценили в 53 тысячи рублей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По сравнению с январем-мартом 2022-го средняя зарплата в РФ выросла на 24,9 процента.

По оценке «Авито Работа», на самый высокий оклад могут рассчитывать соискатели вакансий в сфере автомобильного бизнеса (в среднем 65 465 рублей), транспорта и логистики (61 652 рубля), а также строительства (59 806 рублей).

Среди российских регионов самые высокие средние зарплаты в Москве (65 544 рубля), Санкт-Петербурге (57 655) и Самаре (54 651). В столице и Самаре больше всего платят в сферах автомобильного бизнеса — 92 тысячи рублей и 60 тысяч рублей.

Ранее большинство россиян, опрошенных компанией Anderida Financial Group, назвали зарплатой мечты 181 тысячу рублей в месяц. Среди тех, кому не хватает зарплаты, около 40 процентов заявили, что для комфортной жизни ими нужно зарабатывать на 20–30 тысяч рублей больше.

За год ожидания россиян по идеальной зарплате выросли на 12 тысяч рублей.

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