Среднюю зарплату в России оценили в 53 тысячи рублей

Эксперты портала «Авито Работа» подсчитали, что средняя зарплата в России за январь-март 2023 года составила 53 096 рублей в месяц. Об этом рассказал «Коммерсант».

По сравнению с январем-мартом 2022-го средняя зарплата в РФ выросла на 24,9 процента.

По оценке «Авито Работа», на самый высокий оклад могут рассчитывать соискатели вакансий в сфере автомобильного бизнеса (в среднем 65 465 рублей), транспорта и логистики (61 652 рубля), а также строительства (59 806 рублей).

Среди российских регионов самые высокие средние зарплаты в Москве (65 544 рубля), Санкт-Петербурге (57 655) и Самаре (54 651). В столице и Самаре больше всего платят в сферах автомобильного бизнеса — 92 тысячи рублей и 60 тысяч рублей.

Ранее большинство россиян, опрошенных компанией Anderida Financial Group, назвали зарплатой мечты 181 тысячу рублей в месяц. Среди тех, кому не хватает зарплаты, около 40 процентов заявили, что для комфортной жизни ими нужно зарабатывать на 20–30 тысяч рублей больше.