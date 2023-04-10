Российские банки снижают стоимость потребкредитов

Несколько крупных банков в минувшем месяце приняли решение о пересмотре процентов по потребительским займам. Об этом сообщают «Известия».

Несмотря на то, что Банк России в марте в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, финорганизации сочли необходимым улучшить условия по ссудам.

По словам управляющего директора проекта «Финуслуги» (Мосбиржа) Игоря Алутина, в России зафиксировано снижение с начала года индекса кредитов, который рассчитывается на основе данных о полной стоимости займа для населения в топ-20 банков. Речь идет о падении на 1,02 п.п, уточнил он. К концу 2022-го показатель был на уровне 20,27%, а к 30 марта он упал до 19,25%.

Собеседник отметил, что в марте несколько банков приняли решение поменять диапазон полной стоимости кредита (ПСК). В числе таких кредитных организаций — Альфа-банк, Газпромбанк, «ДОМ.РФ» и «Уралсиб».

Падение ставок наблюдается также в финансовом маркетплейсе «Сравни». По словам заместителя гендиректора компании Алексея Грибкова, в нескольких банках размер минимальных процентов по одобренным займам снизился на 1 п.п. в сравнении с первыми двумя месяцами 2023 года.

Крупные кредитные организации заявили, что проценты по займам действительно снизились. В частности, на снижение минимальной ставки по кредитам наличными и программам рефинансирования пошел Газпромбанк. В «Уралсибе» также решили уменьшить ставки по кредитам наличными.

Эксперты, опрошенные изданием, уверены в том, что банки за счет небольшого снижения пытаются стимулировать объем выдач и привлечь клиентов. Вместе с тем они предупреждают о росте ставок к середине лета.