Названы способы меньше платить за ЖКУ

У россиян есть возможность сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Агентство «Прайм» разбиралось, как можно платить меньше, чем обычно.

В частности, россиянам напоминают о возможности претендовать на субсидию. Часть расходов компенсируют тем, у кого есть постоянная регистрация в Москве. Кроме того, на оплату ЖКУ в таком случае должно уходить свыше 10% совокупного дохода семьи, а сам доход не должен превышать уровень, установленный для получения субсидии.

Также гражданам советуют запрашивать перерасчет оплаты в центре госуслуг «Мои документы» или в управляющей компании (УК). Это целесообразно сделать в случае отсутствия технической возможности установить счетчики в квартире и отсутствия самого человека дома более пяти полных дней.

Также россиянам рекомендуют устанавливать счетчики для экономии денежных средств. Они, как утверждают специалисты, позволят платить только за ту воду, которая использовалась.

Кроме того, эксперты напоминают о возможности отказаться от оплаты за услугу «радио и оповещение», которая есть в квитанциях, направляемых гражданам. Отмечается, что сделать это можно в «Моих документах». В данном случае требуется подача соответствующего заявления.

Также россияне могут не платить за общедомовую антенну. Однако специалисты сначала советуют уточнить в УК, кто поставляет услугу. После этого подается заявление. Это же касается и домашнего телефона. Россияне могут подать заявление и расторгнуть договор в любом центре продаж и обслуживания МГТС, говорится в публикации.

Также россиянам рекомендуют «экономить в мелочах». В частности, целесообразно заменить обычные лампочки на энергосберегающие, проверить оборудование на предмет протечки воды, купить бытовую технику с энергоэффективностью не ниже А-класса и установить рычажные смесители с одним вентилем, советует специалисты.