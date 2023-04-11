В Госдуму внесен законопроект о «нулевом рабочем месте»

Межфракционный законопроект о «нулевом рабочем месте» внесен в Государственную думу на рассмотрение, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из разработчиков проекта, вице-спикера Бориса Чернышова.
«Законопроект отвечает запросу молодежи. Очень часто работодатели не берут на первое рабочее место студентов и выпускников без опыта. А опыт невозможно получить без первого рабочего места. Введение данных норм позволит по итогам прохождения практики или стажировки получить нужную первую запись в трудовую книжку. Это нулевое рабочее место по большому счету», — рассказал Чернышов.
По его словам, принятый законопроект даст студентам получить запись в трудовую книжку о том, что они проходили производственную практику и стажировку, таким образом увеличив свой трудовой стаж.
Законопроект предложили Борис Чернышов от ЛДПР, Яна Лантратова от СРЗП и Нина Останина от КПРФ, а также другие депутаты.
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