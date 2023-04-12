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1 час назад

Россиянам рассказали об изменениях в получении налогового вычета

Лера Букина

Процесс получения налогового вычета в России упростится и ускорится. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Государственной думы Российской Федерации по бюджету и налогам Михаил Щапов, передает URA.RU.

Россиянам рассказали об изменениях в получении налогового вычета
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он указал на то, что в стране сейчас работают над этим вопросом. Парламентарий подчеркнул, что гражданам нужно предоставить возможность путем нажатия нескольких кнопок на «Госуслугах» узнавать, могут ли они претендовать на вычет. Важно сделать и так, чтобы россияне могли после получения информации быстро оформить вычет.

По словам Щапова, «государство сейчас движется в эту же сторону». Он указал на синхронизацию в стране баз данных, введение принципа одного окна, сокращение сроков получения вычетов, формирование упрощенной заявительной системы.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов указал на отсутствие планов у правительства распространить право на налоговый вычет на самозанятых.

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников ранее объяснил агентству «Прайм», почему ФНС может отказать в налоговом вычете. В частности, как указал он, такое может произойти из-за некорректного заполнения декларации либо отсутствия необходимых документов. Также, по словам эксперта, на налоговый вычет не могут претендовать граждане, заплатившие налог не по ставке 13%.

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