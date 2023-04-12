Россиянам рассказали об изменениях в получении налогового вычета

Процесс получения налогового вычета в России упростится и ускорится. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Государственной думы Российской Федерации по бюджету и налогам Михаил Щапов, передает URA.RU.

Он указал на то, что в стране сейчас работают над этим вопросом. Парламентарий подчеркнул, что гражданам нужно предоставить возможность путем нажатия нескольких кнопок на «Госуслугах» узнавать, могут ли они претендовать на вычет. Важно сделать и так, чтобы россияне могли после получения информации быстро оформить вычет.

По словам Щапова, «государство сейчас движется в эту же сторону». Он указал на синхронизацию в стране баз данных, введение принципа одного окна, сокращение сроков получения вычетов, формирование упрощенной заявительной системы.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов указал на отсутствие планов у правительства распространить право на налоговый вычет на самозанятых.