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57 минут назад

Бытовая техника подорожала вместе с курсом доллара

Deita.ruиещё 2

Крупная бытовая техника в ближайшее время подорожает на 5-10%, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом «Ъ» рассказали дистрибуторы и ритейлеры.

Так, уже в ближайшие дни продавцы ожидают удорожание оборудования от китайской компании Hisense. В среднем стоимость вырастет на 4-8%. Аналогичные предупреждения сделали компания Midea.

По словам коммерческого директора Holodilnik.ru Алексея Погудалова, подобные письма уже приходили год назад, однако нынешнее подорожание связано с ослаблением рубля, а значит рост цен затронет многую технику в России. Также это коснется техники, которую завозят с помощью параллельного импорта. Правда, ее рост будет сопоставим повышению стоимости доллара.

В России резко подешевели ноутбуки

Еще один участник рынка, представитель компании Candy-Hoover Group Глеб Мишин также подчеркнул, что стоимость бытовой техники увеличится, однако не сказал, насколько она подорожает. Говоря о российской технике, он подчеркнул, что многое зависит от комплектующих и уровня локализации производства.

Корреспонденты «Ъ» отметили, что за последние месяцы стоимость бытовой техники увеличилась в магазинах, и рост составил больше, чем обещают представители производственных компаний. При этом еще одной причиной роста стоимости товаров является дефицит товаров, который наблюдается на корейскую технику.

Некоторые ритейлеры подчеркивают, что стоимость товаров выросла, потому что в магазинах завершился период акций, а также там не собираются повышать стоимость товаров, подчеркивая, что ситуация на рынке стабильная.

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