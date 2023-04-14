Бытовая техника подорожала вместе с курсом доллара

Крупная бытовая техника в ближайшее время подорожает на 5-10%, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом «Ъ» рассказали дистрибуторы и ритейлеры.

Так, уже в ближайшие дни продавцы ожидают удорожание оборудования от китайской компании Hisense. В среднем стоимость вырастет на 4-8%. Аналогичные предупреждения сделали компания Midea.

По словам коммерческого директора Holodilnik.ru Алексея Погудалова, подобные письма уже приходили год назад, однако нынешнее подорожание связано с ослаблением рубля, а значит рост цен затронет многую технику в России. Также это коснется техники, которую завозят с помощью параллельного импорта. Правда, ее рост будет сопоставим повышению стоимости доллара.

Еще один участник рынка, представитель компании Candy-Hoover Group Глеб Мишин также подчеркнул, что стоимость бытовой техники увеличится, однако не сказал, насколько она подорожает. Говоря о российской технике, он подчеркнул, что многое зависит от комплектующих и уровня локализации производства.

Корреспонденты «Ъ» отметили, что за последние месяцы стоимость бытовой техники увеличилась в магазинах, и рост составил больше, чем обещают представители производственных компаний. При этом еще одной причиной роста стоимости товаров является дефицит товаров, который наблюдается на корейскую технику.