В России за год на 30% выросли цены на кофе

В России за год существенно изменился рынок кофе и чая. Это было обусловлено уходом ряда игроков, логистическими сложностями и неурожаем кофе в Бразилии, пишет «Российская газета».

Фото: Pixabay / grafmex Pixabay / grafmex

По данным аналитиков компании NielsenIQ, в период с февраля 2022 года по февраль 2023 года кофе подорожал на 30%, а чай - на 20,1%.

В денежном выражении продажи выросли на 13,5% (чай) и 25% (кофе), в объемах упали - на 5,5% (чай) и на 3,7% (кофе).

Исследователи отметили, что покупатели стали охотнее покупать растворимый кофе, продажи натурального несколько упали.

Кроме того, наблюдается спрос на крупные упаковки чая и зернового кофе. Вместе с тем, в сегменте растворимого кофе россияне предпочитают приобретать небольшие упаковки (95-100 граммов).