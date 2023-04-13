$82.09-0.0989.76+0.03
1 час назад

"Известия": в правительстве РФ одобрили идею расширения возможностей списания долгов

Газета.Ruиещё 1

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Министерства экономического развития по расширению возможностей для внесудебного списания долгов. Речь идет об увеличении максимальной суммы внесудебного списания долгов до 1 млн рублей, а также о праве обращения за списанием для пенсионеров и женщин в декрете, сообщает газета "Известия", ссылаясь на пресс-службу кабмина. Как заявили изданию в Минэкономразвития, законопроект могут внести в Государственную думу и принять его в течение весенней сессии. Согласно документу, предполагается увеличение максимальной суммы долгов, которые могут списать, с 500 тыс. до 1 млн руб. Кроме того, пенсионеры и женщины в декрете получат право обратиться за списанием. В действующей версии закона они не могут этого сделать, поскольку у них есть постоянный доход в виде пенсий и социальных выплат. "Известия" со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту пишут, что он "направлен на расширение доступности внесудебной процедуры банкротства граждан". Ранее РИА Новости со ссылкой на результаты исследования аналитиков Центробанка (ЦБ) сообщило, что в 2022 году долги были менее чем у четверти российских домохозяйств.

В РФ одобрили идею расширения возможностей списания долгов
Фото: DepositphotosDepositphotos
Личный счет,Минэкономразвития,Госдума,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий