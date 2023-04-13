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49 минут назад

Москвичи хотели бы зарабатывать больше 200 тысяч рублей в месяц

Москва24

Москвичи в зависимости от их сферы деятельности в среднем хотели бы зарабатывать больше 200 тысяч рублей в месяц, говорится в результатах исследования сервиса "Работа.ру", с которыми ознакомился сайт Москва 24.

Москвичи поделились своими зарплатными ожиданиями
Фото: ТАССТАСС

"Самые высокие зарплатные ожидания у столичных IT-специалистов, они хотели бы получать 324 тысячи рублей в месяц. На втором месте – мастера из индустрии красоты, они хотят получать зарплату размером 285 тысяч рублей. На третьем месте – сотрудники сферы медицины, которые назвали сумму в 243 тысячи рублей", – говорится в исследовании.

Работники банковской сферы хотели бы получать 237 тысяч, а специалисты в области недвижимости – 236 тысяч рублей. Почти одинаковые пожелания у строителей и маркетологов – 219 и 218 тысяч рублей соответственно.

Следом расположились представители туристической отрасли, которые оценили свой труд в 215 тысяч рублей. Юристы из Москвы хотели бы получать 210 тысяч, а специалисты сферы торговли – 198 тысяч рублей.

Сторонники гибридного формата работы назвали сумму в 288 тысяч рублей. При этом те, кто предпочитает очно посещать офис, хотели бы получать около 138 тысяч. У тех, кто выбрал полностью удаленную деятельность, зарплатные ожидания составляют 249 тысяч рублей.

В опросе приняли участие более 1 000 пользователей платформы из Москвы и области.

Ранее аналитики выяснили, что большинство граждан РФ поддержали идею комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, который предложил сократить рабочую неделю до 36 часов. Идею одобрили 77% людей, при этом 16% высказались против. По мнению 75% участников опроса, сокращение недели не окажет влияния на объем выполненной работы.

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