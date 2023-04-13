Россиянам рассказали, что делать с долларами сейчас

Аналитик «Алор Брокер» Андрей Эшкинин дал совет россиянам, которые купили доллары с целью потом продать подороже. По его словам, самое время сделать это сейчас, поскольку потенциал роста американской валюты к рублю практически исчерпан. Его слова приводит агентство «Прайм».

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«Покупать валюту сейчас неразумно», — считает он.

По словам Эшкина, вскоре на валютном рынке наступит коррекция, а существенных скачков в будущем не ожидается, если не произойдет форс-мажора.

Ранее замглавы Минфина Владимир Колычев говорил, что сейчас российская валюта слабее справедливого уровня, но такие отклонения нормальны при плавающем курсе. Замминистра добавил, что стабилизация зависит от множества факторов. Он подчеркнул, что перезапущенное в этом году бюджетное правило снижает волатильность курса.