В них говорится о переводе их активов на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по ценным бумагам. Как пишет Forbes, ограничения введены в соответствии с «директивой Евросоюза». Исключений для российских клиентов, имеющих резидентство в ОАЭ, не предусмотрено.