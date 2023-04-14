Один из крупнейших банков ОАЭ ENBD начал блокировать инвестиционные счета россиян
Клиенты из нашей страны уже начали получать соответствующие письма.
В них говорится о переводе их активов на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по ценным бумагам. Как пишет Forbes, ограничения введены в соответствии с «директивой Евросоюза». Исключений для российских клиентов, имеющих резидентство в ОАЭ, не предусмотрено.
ENBD наряду с европейскими и швейцарскими кредитными организациями пользуется услугами депозитариев Clearstream и Euroclear, а значит, обязан выполнять их требования.
В феврале 2022 года ЕС решил ограничить финансовые потоки из России, запретив европейским кредитным компаниям принимать депозиты от граждан нашей страны и компаний величиной свыше 100 тысяч евро.