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2 часа назад

Россиянам объявили о единоразовой выплате к Пасхе

РИА "ФедералПресс"

Часть российских семей сможет получить небольшой бонус к Пасхе – денежную выплату. Чтобы деньги поступили на карту, необходимо самостоятельно подать заявление в соцзащиту, об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Россиянам объявили о единоразовой выплате к Пасхе
Фото: ТАССТАСС

«В некоторых регионах в честь Пасхи будут действовать выплаты для разных категорий населения. Получить деньги можно всего один раз после того, как будет подано заявление в соцзащиту», – говорит пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Специалист отметила, что такая возможность будет у жителей Самарской области. Там родителям планируют выплатить по 1500 тысячи рублей на ребенка. Остальные регионы, в которых есть подобная выплата, стоит уточнить самостоятельно. Однако получат материальную поддержку не все. На пасхальную выплату могут рассчитывать следующие категории россиян: матери, которые воспитывают четверо и более детей, одинокие мамы с двумя и более детьми, а также отцы-одиночки, которые растят троих и более малышей.

Киреева отметила, что выплаты распространяются и на приемных деток.

Отметим, что эта единоразовая выплата не зависит от доходов родителей. Ее будут выплачивать тем семьям, которые подходят под все критерии. Первые выплаты поступят россиянам уже к Пасхе, а последующие будут перечислены до конца весны, пишет Primpress.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что россияне смогут получить на карту по 36 тысяч рублей.

Личный счет,Анастасия Киреева,
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