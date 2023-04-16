Россиянам дали совет насчет продажи валюты

«Официальная инфляция доллара сейчас выше пяти процентов, реальная — около десяти. Если вы будете сидеть с долларом в наличных, вы просто будете терять деньги. Вам нужно подумать, что на этих деньгах можно заработать. Курс для продажи весьма неплох. Этот провал обусловлен тем, что у нас был плохой торговый баланс в начале года. Там ввели санкции, потолок цен на нефть, перестраивалась нефтяная логистика. Сейчас все эти процессы трансформации уже прошли, поводов для ослабления рубля сейчас нет. Во втором полугодии теоретически можете дождаться курса выше, а можете не дождаться», — заключил он.