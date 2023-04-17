В РФ предложили сделать обслуживание карт "Мир" бесплатным без дополнительных условий

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил обращение на имя главы Центробанка России Эльвиры Набиуллинной, в котором предложил сделать бесплатным обслуживание карт "Мир" во всех банках, передает RT.

Фото: Илья Наймушин/РИА «Новости» Илья Наймушин/РИА «Новости»

Он указал в своем обращении, что на фоне санкций в отношении российской банковской системы, в том числе в части ограничения функций иностранных карт Visa и Mastercard, карта "Мир" стала единственной альтернативой, которую миллионы граждан России были вынуждены выпустить в качестве дополнительной. Как отметил политолог, это позволило россиянам вернуть возможность безналичных расчетов в некоторых зарубежных странах, а также возможность оплачивать покупки телефоном после отключения Google Pay и Apple Pay и т. д.

Он обратил внимание, что многие банки предоставляют своим клиентам возможность пользоваться картой "Мир" без оплаты обслуживания. Однако, как заметил Орлов, также существуют банки, в том числе крупные (порой только они представлены в малых населенных пунктах), которые при обслуживании карт "Мир" требуют плату или выполнение дополнительных требований для бесплатного обслуживания — поступление на карту определенных сумм, траты с карты на определенные суммы в течение месяца.