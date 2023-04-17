Россиян предупредили о новом варианте санкционного давления

«Ситуация будет только ухудшаться, и даже дружественные юрисдикции будут вынуждены ограничивать российских граждан в соответствии с требованиями санкций, — считает эксперт. — На текущий момент опция для российских граждан — получить ВНЖ или гражданство стран ЕС, что также все труднее реализовать. Если такой возможности нет, то стоит продать зарубежные активы и перевести деньги в Россию, чтобы не заморозить их на неопределенный срок».