Минтранс спрогнозировал подорожание авиабилетов

"Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 млрд рублей. В связи с этим мы ожидаем, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15% до 30%. Соответственно, возможно будет уменьшение количества рейсов", - сказал Чалик.