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1 час назад

Авиабилеты на внутренние рейсы могут подорожать на 15-30% из-за снижения субсидирования

ТАССиещё 5

Авиабилеты на внутрироссийские рейсы в этом году могут подорожать на 15-30% по сравнению с 2022 годом на фоне сокращения объемов субсидирования, заявил заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик, выступая с докладом на совещании Минэкономразвития по подготовке к туристическому сезону 2023 года.

Минтранс спрогнозировал подорожание авиабилетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 млрд рублей. В связи с этим мы ожидаем, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15% до 30%. Соответственно, возможно будет уменьшение количества рейсов", - сказал Чалик.

В прошлом году авиакомпании РФ получили 100 млрд руб. субсидий для возмещения операционных расходов на полеты внутри РФ в условиях санкций.

В 2023 году субсидирование предусмотрено на уровне 25,3 млрд руб. Последний раз Росавиация объявляла конкурсный отбор для предоставления субсидий на выполнение внутренних рейсов в январе, субсидия предоставляется за полеты с ноября 2022 года по март 2023 года.

Замглавы Росавиации Владимир Потешкин в свою очередь отметил, что в этом году на внутренних рейсах планируется перевезти почти 82 млн пассажиров.

"Что касается внутренних перевозок, 81,9 млн мы планируем к перевозке пассажиров внутри страны. Три полетные программы [субсидирования] продолжают работу, тем не менее хотел бы отметить, что снижение бюджетных средств, которые проводятся в настоящее время, уже привело к сокращению на 10,612 тыс. рейсов, из них 4,947 тыс. рейсов приходятся на труднодоступные регионы", - подчеркнул Потешкин.

Личный счет,Игорь Чалик,Минэкономразвития,Росавиация,
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