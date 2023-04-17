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Российским айтишникам подняли зарплаты

Замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин сообщил о росте занятости и уровня зарплат в секторе информационных технологий (IT). Его слова приводит «Российская газета».

Российским айтишникам подняли зарплаты
© Unsplash

Паршин сообщил об уверенном поступательном росте IT-отрасли. В то же время в стране наблюдается колоссальный дефицит квалифицированных специалистов. Несмотря на увеличение числа занятых в отрасли работников в прошлом году на 12 процентов, до 761 тысячи человек, главной, а часто и единственной, проблемой для IT-бизнеса становится именно нехватка кадров.

Замглавы Минцифры заявил, что в борьбе за ценных сотрудников компании готовы предлагать им наиболее выгодные условия. Так, уровень зарплат в IT в 2022 году вырос на 19 процентов — больше, чем в среднем по экономике.

Ранее исследование консалтинговой компании «Яков и партнеры» и HeadHunter показало, что 61 процент работодателей в России испытывают трудности с поиском кадров в сфере IT. Наиболее дефицитными специальностями были названы программирование и веб-программирование, цифровой маркетинг и разработка приложений, а средний срок закрытия вакансий увеличился с двух до трех месяцев.

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