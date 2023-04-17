Минфин прокомментировал идею Вассермана о декларировании сбережений россиян

Минфин России не обсуждает и не рассматривает введения декларирования наличных средств в размере более одного миллиона рублей. Так ведомство в своем Госдумы Анатолия Вассермана.

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«Данная инициатива не соответствует финансово-экономической политике и не отвечает интересам граждан, которые вправе самостоятельно выбирать, каким образом хранить свои сбережения», — заявили в министерстве, подчеркнув, что не поддерживают данную инициативу.

Ранее Анатолий Вассерман призвал наказывать россиян за хранение наличных сбережений на сумму свыше миллиона рублей без уведомления налоговой.