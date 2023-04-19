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Законы о цифровом рубле могут принять в мае

Пакет поправок о цифровом рубле Госдума, скорее всего, примет в мае. Об этом «Парламентской газете» сообщил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков 18 апреля.

Законы о цифровом рубле могут принять в мае
© © Тимур Ханов/ПГ

Госдума на пленарном заседании 16 марта приняла в первом чтении пакет законопроектов, регулирующих оборот цифрового рубля. Документы предусматривают, что выпускать его в обращение будет Центробанк, а рассчитываться им смогут обычные люди и организации.

Как пояснил Анатолий Аксаков, из-за праздников срок внесения поправок ко второму чтению решили сдвинуть и продлить до 19 мая. «Но в мае, я уверен на 99,9 процента, мы обязательно закон примем», — заверил депутат.

Ранее Банк России на своем сайте разъяснил, что россияне смогут выбирать, какую форму рубля использовать — наличную, безналичную или цифровую. Речь идет о рублях в цифровых кошельках граждан и компаний, открываемых на платформе регулятора. Там же будут проходить все операции с третьей формой рубля. Кошельки будут доступны с помощью привычных мобильных банковских приложений.

Пользоваться ими или нет — выбор полностью за человеком, отметили в ЦБ. «Если кто-то переведет вам цифровые рубли, вы в любой момент сможете мгновенно перевести их себе на счет в банке, а затем при желании снять наличные в банкомате или кассе банка», — заверил регулятор.

Предполагается, что у человека будет один цифровой кошелек, который можно открыть через банковское приложение.

«Если у вас есть безналичные рубли на счете в банке, их можно будет обменять на цифровые рубли в соотношении один к одному», — пояснили в ЦБ. Наличные сначала нужно внести на счет в банке и только затем обменять на цифровые рубли. Для снятия средств будет использоваться та же схема с обратной последовательностью действий.

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