В ВТБ назвали наиболее вероятных жертв мошенников в России

Чаще всего на уловки преступников попадаются жительницы Москвы в возрасте от 39 лет, а наиболее распространенной схемой мошенничества остается социальная инженерия. Об этом со ссылкой на данные экспертов банка ВТБ пишет ТАСС.

«За два года фокус внимания злоумышленников сместился с мужчин на женщин. В 2021 году на них приходилось 45% всех звонков, в 2022-м - 49%, а в этом году - уже 52%. Чаще всего на их уловки попадались жительницы Москвы в возрасте от 39 лет», - отметили аналитики банка на основе проведенного анализа.

При этом, чаще всего с мошенниками сталкивались клиенты банка в возрасте от 35 до 44 лет, их доля превышает 27% от общего числа. Реже всего - молодежь в возрасте до 25 лет. Их доля не превышает 4%. В 90% всех атак используется социальная инженерия, остальное приходится на фишинг.

«Специалисты ВТБ подсчитали, что с начала 2023 года в банк поступило 1,5 млн сообщений о звонках мошенников. Лидерами по информированию стали жители Центрального федерального округа. На втором месте с большим отрывом расположился Приволжский федеральный округ, откуда на атаки мошенников поступило 17% жалоб. На третьем месте - Северо-Западный регион (15% от всех сообщений)», - пояснили в банке.

Меньше всего жалоб на атаки мошенников поступает из Северо-Кавказского федерального округа - 1,4%. При этом наиболее часто контактами мошенников делятся москвичи, жители Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Ранее эксперты рассказали о новой мошеннической схеме хищения денег с помощью телефона. Так, мошенники проводят «онлайн-собеседование», в ходе которого просят подтвердить активность банковского счета, на который будет поступать оплата. Затем жертве отправляются фейковые сообщения о переводе денег.