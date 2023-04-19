Опрос показал, сколько росияне тратят на непредвиденные расходы

Аналитики провели исследование и выяснили, сколько денег россияне тратят в месяц, если сталкиваются с непредвиденными расходами. Большинство респондентов рассказали, что на непредвиденные расходы они тратят от шести до пятнадцати тысяч рублей. Так ответили 42 процента опрошенных.

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При этом 37 процентов опрошенных тратят до пяти тысяч рублей, а 12 процентов от шестнадцати до тридцати тысяч рублей. Превышают сумму непредвиденных расходов в 30 000 рублей более шести процентов опрошенных.

Наиболее популярная статья непредвиденных трат — медицинские расходы, так ответили 57 процентов респондентов. На втором месте — ремонт и покупка бытовой техники. Также часто непредвиденные траты связаны с покупкой обуви и одежды, передает RT.